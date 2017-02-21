В Новомосковске в аварию попала машина полиции

Фото "Новомосковск Сегодня".

21 февраля, около 10.00 в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольская и Зеленая произошла авария с участием автомобиля полиции. Столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и полицейская «Лада Приора», которая имела преимущество движения:



Фото «Новомосковск Сегодня».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.