Фото "Новомосковск Сегодня".
В Новомосковске в аварию попала машина полиции
Столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и полицейская «Лада Приора», которая имела преимущество движения.
21 февраля, около 10.00 в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольская и Зеленая произошла авария с участием автомобиля полиции. Столкнулись автомобили «Дэу Нексия» и полицейская «Лада Приора», которая имела преимущество движения:
Фото «Новомосковск Сегодня».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.
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