В Тульской области разыскивают пропавших сестёр-близняшек

Фото: r71.fssprus.ru

Мать-должница скрылась, забрав с собой детей. Розыском занимаются судебные приставы.

В тульское Управление службы судебных приставов поступила информация от московских коллег. Столичные приставы просят помочь в розыске восьмилетних Ольги и Анастасии Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать девочек, Федоренко Т. Л., является должницей по исполнительному производству. Женщина скрылась от приставов, забрав с собой детей.

По словам отца близняшек, сёстры могут находиться на территории Тульской области.

УФССП России по Москве просит всех жителей Тулы и Тульской области оказать содействие в розыске пропавших девочек.

Сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых можно по телефонам: 8(499)270-59-44 и 8(499)048-04-02 (судебный пристав-исполнитель Магола Л. В.).