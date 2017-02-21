В Тульской области возросло количество больных гриппом и ОРВИ

В Туле за неделю в городские больницы обратились 4362 человека.

В Тульской области отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось на 8% – зарегистрировано 9633 случая заболевания. Эта цифра ниже эпидемического порога на 3,3%.

В Туле за неделю в городские больницы обратились 4362 человека.

По отдельным муниципальным образованиям отмечено превышение порогового уровня в Донском, Кимовском и Плавском районах.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался полностью в одной школе Кимовского района, частично в 93-х классах 31-й школы (Алексинский, Воловский, Кимовский, Новомосковский, Плавский, Узловский, Щекинский районы, Донской и Тула) и в трех группах трех дошкольных образовательных учреждений (Кимовский район и Донской).

Учитывая широкую циркуляцию вирусов гриппа, Роспотребнадзор напоминает руководителям предприятий и организаций о необходимости проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ:

организовать соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;

обеспечить проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств;

не допускать в коллектив сотрудников при наличии у них признаков заболеваний гриппом и ОРВИ.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.