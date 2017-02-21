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В аварии на трассе «Тула-Новомосковск» пострадали пять человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии на трассе «Тула-Новомосковск» пострадали пять человек

На дороге столкнулись две легковушки – Kia Rio и Fiat Albea.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, сообщение о ДТП поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 18.20. 

На место сразу же выехали сотрудники МЧС, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

В аварии пострадали водитель и пассажир Fiat Albea и трое туляков, ехавших в Kia Rio.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина происшествия выясняется.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:56 0
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