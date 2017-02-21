В аварии под Тулой пострадали двое сотрудников ДПС

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Водители обеих машин в момент столкновения были трезвы. В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка.

Напомним, вечером на 35-м километре трассы «Тула-Новомосковск» столкнулись служебный автомобиль отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области Fiat Albea, ехавший в направлении Новомосковска, и Kia Rio, направлявшаяся в сторону Тулы.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев, в результате столкновения пострадали двое находившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудника ДПС и трое пассажиров Kia. Все они госпитализированы в медицинское учреждение. По имеющейся информации, оба водителя в момент аварии были трезвы.

В УМВД России по Тульской области назначена служебная проверка, в ходе которой будут выяснены детали происшествия. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.