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Пьяный водитель «Мерседеса» привёз своего друга в больницу в багажнике
Фото: static.tatler.ru

Пьяный водитель «Мерседеса» привёз своего друга в больницу в багажнике

Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

Появились новые подробности происшествия в тульской больнице № 11. Как выяснилось, мужчины, находясь в подпитии, решили прокатиться по улицам и встретили своего приятеля.

Мужчина также был нетрезв, ему стало плохо. Туляки решили не оставлять товарища в беде и отвезти его в больницу. Правда, доставили они его туда необычным способом – в багажнике иномарки.

По некоторым данным, водитель «Мерседеса» ранее уже был лишен водительского удостоверения за пьяное вождение, но, несмотря на это, безбоязненно сел за руль.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:56 +1
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