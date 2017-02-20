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Туляк незаконно покупал и перепродавал огнестрельное оружие
Кадр из видео.

Туляк незаконно покупал и перепродавал огнестрельное оружие

Его вместе с подельником из Москвы задержали полицейские.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с ФСБ задержали двух жителей Москвы и Тулы. Их подозревают в незаконном приобретении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, предъявляя поддельные документы, незаконно покупали в оружейных магазинах Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Тверской областей огнестрельное оружие для дальнейшей перепродажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

В ходе следственных действий у подозреваемых обнаружены и изъяты 15 единиц огнестрельного оружия (13 нарезных карабинов и 2 сигнальных пистолета, переделанных для стрельбы боевыми патронами) боеприпасы, основные части огнестрельного оружия, поддельные документы. Также на территории Московской области полицейские ликвидировали подпольную мастерскую по изготовлению и переделке оружия.

Задержанных заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +1
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