В центре Тулы коммунальщики поставили мусорные баки на детской площадке

Фото Любови Морозовой.

А из-за нерегулярного вывоза мусор еще и разлетается по всему двору.

В редакцию портала Myslo обратилась тулячка Любовь Морозова – старшая по дому №114 по улице Болдина.

Она пожаловалась, что управляющая компания ООО «УК Домсервис» для жителей трех домов по улице Болдина (№114, 114-а, 112-а) с февраля 2017 года установила контейнеры для сбора бытовых отходов на детской площадке!

«Наши дома были введены в эксплуатацию в 1960 году и все годы пользовались контейнерной площадкой в укромном месте между гаражами и сараями. Всех все устраивало. Теперь возникли разногласия между управляющей компанией и администрацией Тулы, и лучшего варианта не придумали, кроме как поставить ящики на детской площадке!» – пишет Любовь Павловна.

При этом вывозить мусор стали куда менее регулярно. По словам старшей по дому, на тот момент, когда она писала письмо – 20 февраля 2017 года, 13.34 – мусор все еще не был вывезен и сейчас разлетается по всему двору, в том числе и по детской площадке, где стоят контейнеры.

Напомним, вопрос о месте установки мусорных контейнеров и о том, кто отвечает за мусорные площадки, остро обсуждался всю осень прошлого года. Как теперь взаимодействуют УК и администрация, Myslo подробно писал в статье.