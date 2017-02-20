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К Масленице в Туле на набережной Упы установили огромную сковороду
Источник фото: tulactive.ru

К Масленице в Туле на набережной Упы установили огромную сковороду

На ней будет готовиться главное блюдо праздника – блины, угоститься которыми смогут все желающие.

Работы по установке сковороды на набережной Упы в Туле завершились, сообщает управление по Пролетарскому округу.

Напомним, в воскресенье (26 февраля) праздничные мероприятия начнутся в 12.00. На набережной реки Упы будет работать несколько интерактивных площадок для взрослых и детей, а на сцене начнется концертная программа, подготовленная ДК «Косогорец», ГКЗ и Театрально-концертным центром. 

В течение дня туляков на набережной Упы будут развлекать ростовые куклы, зазывалы и коробейники.

Будут работать торговые точки с продажей блинов, выпечки, чая, карамельных яблочек, откроется выставка декоративных птиц, животных, селфи-зона.

Все желающие смогут покататься под музыку на катке, а в 14.00 увидеть спектакль на льду.

Кульминацией праздника станет обряд сжигания чучела Зимы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:33 +2
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