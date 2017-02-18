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Тульская область стала лучшей в оказании электронных услуг

Тульская область стала лучшей в оказании электронных услуг

Минэкономразвития России подвело итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг регионами Российской Федерации.

Минэкономразвития России подвело итоги регулярной проверки качества оказания электронных услуг субъектами Российской Федерации, и согласно представленным результатам Тульская область заняла первое место.

Эксперты проанализировали 1310 приоритетных услуг органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на Едином портале госуслуг и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

Наилучшие показатели продемонстрировали Тульская область, Липецкая область, Архангельская область, Санкт-Петербург, Хабаровский край и Москва. 

Проверка выясняла, насколько соответствуют предоставляемые электронные услуги положениям действующего законодательства. В отношении каждой группы требований эксперты сформулировали набор соответствующих индикаторов.

Как показали результаты, экспертам удалось подать электронное заявление по 84% от общего числа исследованных услуг на порталах разных регионов.

При этом уведомление о результатах было получено лишь в 47% случаев.

Регионам дали возможность ознакомиться с индивидуальными отчетами по результатам мониторинга и направить свои замечания. 

 

сегодня, в 12:31 0
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