Тульская область стала лучшей в оказании электронных услуг
Минэкономразвития России подвело итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг регионами Российской Федерации.
Минэкономразвития России подвело итоги регулярной проверки качества оказания электронных услуг субъектами Российской Федерации, и согласно представленным результатам Тульская область заняла первое место.
Эксперты проанализировали 1310 приоритетных услуг органов исполнительной власти и органов местного самоуправления на Едином портале госуслуг и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Наилучшие показатели продемонстрировали Тульская область, Липецкая область, Архангельская область, Санкт-Петербург, Хабаровский край и Москва.
Проверка выясняла, насколько соответствуют предоставляемые электронные услуги положениям действующего законодательства. В отношении каждой группы требований эксперты сформулировали набор соответствующих индикаторов.
Как показали результаты, экспертам удалось подать электронное заявление по 84% от общего числа исследованных услуг на порталах разных регионов.
При этом уведомление о результатах было получено лишь в 47% случаев.
Регионам дали возможность ознакомиться с индивидуальными отчетами по результатам мониторинга и направить свои замечания.