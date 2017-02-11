В Тульской области разыскивают опасных мошенниц

С 88-летней узловской пенсионерки «сняли порчу», подменив ее деньги на билеты банка приколов.

Полицейские принимают меры для установления лиц, совершивших мошенничество.

Жертвой противоправного деяния стала 88-летняя жительница районного центра. Накануне днём к ней обратились неизвестные, сообщившие, что на пенсионерке лежит порча. И, конечно, предложили эту порчу снять. Для этих целей потребовалось дать им на время все имеющиеся у старушки сбережения.

После ряда манипуляций женщине вернули сверток с деньгами, сообщив, что порча снята. Позже 88-летняя узловчанка заметила, что вместо денежных средств ей отдали так называемые «билеты банка приколов».

Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 109 тысяч рублей.