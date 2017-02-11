В Тульской области разыскивают опасных мошенниц
С 88-летней узловской пенсионерки «сняли порчу», подменив ее деньги на билеты банка приколов.
Полицейские принимают меры для установления лиц, совершивших мошенничество.
Жертвой противоправного деяния стала 88-летняя жительница районного центра. Накануне днём к ней обратились неизвестные, сообщившие, что на пенсионерке лежит порча. И, конечно, предложили эту порчу снять. Для этих целей потребовалось дать им на время все имеющиеся у старушки сбережения.
После ряда манипуляций женщине вернули сверток с деньгами, сообщив, что порча снята. Позже 88-летняя узловчанка заметила, что вместо денежных средств ей отдали так называемые «билеты банка приколов».
Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 109 тысяч рублей.
Сотрудники отдела МВД России по Узловскому району выясняют все детали происшествия и разыскивают подозреваемых в противоправном деянии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полицейские напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться к попыткам незнакомых лиц вступить в контакт под предлогом снятия порчи или гадания.