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В Тульской области разыскивают опасных мошенниц

В Тульской области разыскивают опасных мошенниц

С 88-летней узловской пенсионерки «сняли порчу», подменив ее деньги на билеты банка приколов.

Полицейские принимают меры для установления лиц, совершивших мошенничество.

Жертвой противоправного деяния стала 88-летняя жительница районного центра. Накануне днём к ней обратились неизвестные, сообщившие, что на пенсионерке лежит порча. И, конечно, предложили эту порчу снять. Для этих целей потребовалось дать им на время все имеющиеся у старушки сбережения.

После ряда манипуляций женщине вернули сверток с деньгами, сообщив, что порча снята. Позже 88-летняя узловчанка заметила, что вместо денежных средств ей отдали так называемые «билеты банка приколов».

Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 109 тысяч рублей.

Сотрудники отдела МВД России по Узловскому району выясняют все детали происшествия и разыскивают подозреваемых в противоправном деянии. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться к попыткам незнакомых лиц вступить в контакт под предлогом снятия порчи или гадания. 

 

сегодня, в 14:13 +1
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