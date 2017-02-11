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На Косой Горе в Туле по просьбе жителей расчистили дорогу к храму

На Косой Горе в Туле по просьбе жителей расчистили дорогу к храму

Об этом сообщила администрация города.

В главное управление по Привокзальному территориальному округу обратились жители поселка Косая Гора с просьбой оказать содействие в уборке территории вокруг храма. Вокруг храма накопилось столько снега, что люди не могли к нему пройти.

Территория храма приведена в надлежащее состояние: снег убран, дорожки расчищены и обработаны противогололедной смесью.

сегодня, в 14:43 0
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