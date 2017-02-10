Житель Тверской области угнал у туляка «Тойоту»

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Ржева Тверской области. Мужчина обвинялся в краже автомобиля.

Судом установлено, что вечером 25 августа 2016 года злоумышленник находился в Туле около одного из домов по улице Вересаева. Там он увидел припаркованную «Тойоту Ланд-Крузер 200».

Недолго думая мужчина решил угнать автомобиль.

Злоумышленник разбил стекло правой передней пассажирской двери, пробрался в салон, завел двигатель автомобиля и скрылся с места преступления.

Собственнику причинен имущественный вред на сумму 3 601 050 рублей.

Суд назначил угонщику пять лет лишения свободы с ограничением свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего, заявленный в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.