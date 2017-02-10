В Плавске на встречке столкнулись два ВАЗа

Фото УГИБДД по Тульской области.

9 февраля в 13.40 в Плавске на улице Трудовой 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, предположительно, не учел дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной аналогичной марки.

В аварии пострадала 80-летняя пассажирка одного из автомобилей. Ее доставили в больницу с различными травмами. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.