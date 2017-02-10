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Щекинец украл смартфон у собутыльницы

Щекинец украл смартфон у собутыльницы

С учетом искреннего раскаяния подсудимого ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Мировой суд Щекинского судебного района Тульской области вынес обвинительный приговор 41-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что подсудимый, выпивавший со своей знакомой в ее квартире, воспользовался тем, что она уснула, и похитил с дивана мобильный телефон Samsung Galaxy SII стоимостью 6115,2 руб. с находящейся в нем SIM-картой и картой памяти на 8 Gb. После чего скрылся, обратив похищенное в свою собственность и распорядившись им по своему усмотрению.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, явившись с повинной. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:43 0
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