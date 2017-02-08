новости
новости
Регистрация
В Щёкинском районе полицейские задержали наркоторговку
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Щёкинском районе полицейские задержали наркоторговку

В своей квартире женщина хранила около 160 граммов амфетамина.

Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. У оперативников была информация, что 48-летняя жительница Щёкинского района может сбывать и хранить у себя дома наркотик — амфетамин.

При проведении дальнейших мероприятий эта информация подтвердилась. Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой 10,25 г амфетамина.

А затем при силовой поддержке спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД наркоторговку задержали.

При обыске в квартире подозреваемой полицейские обнаружили четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик.

А также были обнаружены ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков. Эксперты установили, что женщина хранила амфетамин общей массой около 160 граммов.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:08 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаЩекинский район
Прочее
наркотикинаркодилерполицияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевске котельная экономила на жителях
В Киреевске котельная экономила на жителях
Крупный штраф заплатит туляк за фальшивую прописку 33 мигрантов
Крупный штраф заплатит туляк за фальшивую прописку 33 мигрантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика