В Щёкинском районе полицейские задержали наркоторговку
В своей квартире женщина хранила около 160 граммов амфетамина.
Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. У оперативников была информация, что 48-летняя жительница Щёкинского района может сбывать и хранить у себя дома наркотик — амфетамин.
При проведении дальнейших мероприятий эта информация подтвердилась. Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой 10,25 г амфетамина.
А затем при силовой поддержке спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД наркоторговку задержали.
При обыске в квартире подозреваемой полицейские обнаружили четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик.
А также были обнаружены ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков. Эксперты установили, что женщина хранила амфетамин общей массой около 160 граммов.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.