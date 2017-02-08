В Щёкинском районе полицейские задержали наркоторговку

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В своей квартире женщина хранила около 160 граммов амфетамина.

Полицейские задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. У оперативников была информация, что 48-летняя жительница Щёкинского района может сбывать и хранить у себя дома наркотик — амфетамин.

При проведении дальнейших мероприятий эта информация подтвердилась. Сотрудники полиции установили факт сбыта подозреваемой 10,25 г амфетамина.

А затем при силовой поддержке спецподразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД наркоторговку задержали.

При обыске в квартире подозреваемой полицейские обнаружили четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета, похожим на наркотик.

А также были обнаружены ингредиенты наркотических средств и оборудование для изготовления наркотиков. Эксперты установили, что женщина хранила амфетамин общей массой около 160 граммов.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.