В Киреевске котельная экономила на жителях

В управкомпании, администрации и котельной жители получили один и тот же ответ: исправить проблему можно, заменив оборудование.

Жители нескольких домов Киреевска написали коллективное обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой решить проблему с отоплением в их квартирах.

Речь идет о домах, расположенных по улицам Титова, Школьной, Горняков, Толстого, в квартирах которых средняя температура держится ниже 15 градусов, а в сильные морозы опускается до 13 градусов.

Приходится пользоваться обогревателями и переплачивать за электричество, – пишут в обращении жители.

Такая же ситуация, по их словам, и в школе №7, которая так же, как и жилые дома, отапливается от 3 котельной. На обращения к руководству управляющей компании, администрации, ресурсоснабжающей организации жители получили ответ, что исправить проблему можно, заменив оборудование котельной.



Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что была проведена ведомственная внеплановая проверка, которая подтвердила: температура в домах не соответствует нормативам.

Оказалось, что в квартирах холодно оттого, что сотрудники котельной занизили параметры теплоносителей.

В связи с этим руководству теплоснабжающей организации было выдано предписание об устранении и недопущении подобных действий.

Глава региона поручил начальнику государственной жилищной инспекции Тульской области Алексею Бирюлину обеспечить еженедельный контроль температурного режима в этих домах.

Главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову и генеральному директору ресурсоснабжающей организации Руслану Щербакову в рамках подготовки к очередному отопительному сезону поручено принять все необходимые меры по модернизации тепловых сетей, чтобы подобных ситуаций больше не возникало.