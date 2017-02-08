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Крупный штраф заплатит туляк за фальшивую прописку 33 мигрантов

Крупный штраф заплатит туляк за фальшивую прописку 33 мигрантов

Суд оштрафовал мужчину на 120 000 рублей.

В Туле мировой суд вынес приговор 37-летнему Сергею Гаврилину за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В прошлом году мужчина с 30 июля по 3 октября сообщил о пребывании у него дома 33 иностранных граждан. При этом фактически в его квартире мигранты не жили.

На фиктивной прописке мужчина заработал по 500 рублей за каждого иностранца.

Гаврилин в ходе разбирательства признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на 120 000 рублей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:01 +1
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