Крупный штраф заплатит туляк за фальшивую прописку 33 мигрантов

В Туле мировой суд вынес приговор 37-летнему Сергею Гаврилину за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В прошлом году мужчина с 30 июля по 3 октября сообщил о пребывании у него дома 33 иностранных граждан. При этом фактически в его квартире мигранты не жили.

На фиктивной прописке мужчина заработал по 500 рублей за каждого иностранца.

Гаврилин в ходе разбирательства признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на 120 000 рублей.