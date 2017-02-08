В Туле в ДТП на пересечении улиц Оборонной и Некрасова пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

7 февраля, во вторник, в 20.00 в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова 41-летний водитель «Лады-212140» при повороте налево не пропустил автомобиль «Киа Рио», который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Лады». Женщина с различными травмами обратилась в городскую больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.