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В Туле в ДТП на пересечении улиц Оборонной и Некрасова пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на пересечении улиц Оборонной и Некрасова пострадала женщина

Столкнулись «Лада» и «Киа Рио».

7 февраля, во вторник, в 20.00 в Туле на пересечении улиц Оборонной и Некрасова 41-летний водитель «Лады-212140» при повороте налево не пропустил автомобиль «Киа Рио», который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ним.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Лады». Женщина с различными травмами обратилась в городскую больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 +1
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