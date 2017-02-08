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В Новомосковске открылся кабинет МРТ
Фото предоставлено администрацией Новомосковска.

В Новомосковске открылся кабинет МРТ

Теперь жители города смогут проводить полный цикл диагностики различных видов заболеваний в родном городе.

7 февраля в новомосковском медицинском центре «Здоровье» прошло торжественное открытие кабинета магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Появление высокотехнологичного аппарата в Новомосковске – это знаковое событие, так как ранее для проведения такого обследования жители были вынуждены ездить в областной центр.

«Этот аппарат будет востребован и нужен для города, безусловно», – отметил глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.

Теперь новомосковцы смогут проводить полный цикл диагностики различных видов заболеваний в родном городе.

В медицинском центре установили томограф Symphony («Симфония») производства немецкой фирмы SIEMENS. Его технические характеристики, в частности напряженность магнитного поля 1,5 Тесла, позволяют отнести его к «золотому стандарту» диагностики европейского уровня.

Персонал МРТ-кабинета – это молодая, образованная, энергичная, динамично развивающаяся команда с творческим и вдумчивым отношением к делу.

В торжественном открытии приняли участие глава администрации Вадим Жерздев, депутат Тульской областной Думы Александр Рем, учредитель Фёдор Санфюлин и главный врач медицинского центра «Здоровье» Михаил Самохин.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:48 +3
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