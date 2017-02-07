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В Заокском районе москвича осудили за незаконную вырубку берёз

В Заокском районе москвича осудили за незаконную вырубку берёз

В ноябре прошлого года мужчина находился у себя на даче и срубил три дерева на территории местного лесничества.

В Заокском районе суд вынес приговор 54-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере.

Суд установил, что 23 ноября 2016 года мужчина находился на даче в Заокском районе, где у него возник умысел на незаконную рубку деревьев в местном лесничестве. Он приехал туда на личном автомобиле, срубил три берёзы и уехал с ними.

Своими действиями он причинил министерству природных ресурсов и экологии Тульской области ущерб на общую сумму 12 025 рублей. Ущерб полностью возмещен.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.

 

 
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:37 +3
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