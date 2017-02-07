В Заокском районе москвича осудили за незаконную вырубку берёз
В ноябре прошлого года мужчина находился у себя на даче и срубил три дерева на территории местного лесничества.
В Заокском районе суд вынес приговор 54-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере.
Суд установил, что
Своими действиями он причинил министерству природных ресурсов и экологии Тульской области ущерб на общую сумму 12 025 рублей. Ущерб полностью возмещен.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.