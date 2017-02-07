В Туле обнаружили незаконные автомойки

Одна находится на ул. Скуратовской, 114, другая – в Ханинском проезде, 9.

7 февраля в ходе рейдов специалисты управления по административно-техническому надзору обнаружили в Туле две автомойки самообслуживания, возведенные на земельных участках без разрешения на строительство.

Оба участка находятся в собственности у юридических лиц.

Одна автомойка расположена на ул. Скуратовской, 114 (ООО «Премиум»), другая — в Ханинском проезде, 9 (ООО «АвтоМоечная Компания»).

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, материалы по данным фактам передали в прокуратуру и инспекцию Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору.