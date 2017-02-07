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Актриса Юлия Рутберг приглашает туляков в кабаре

Актриса Юлия Рутберг приглашает туляков в кабаре

«Кабаре «Бродячая собака» – так называется новая программа народной артистки России, которая пройдет на сцене Тульской филармонии 17 марта.

Юлия Рутберг – звезда театральной сцены, блистательная, характерная актриса Театра им. Вахтангова. Ее сольная программа – это шанс соприкоснуться с высоким актерским мастерством, с великой поэзией и прекрасной музыкой.
 

 

Юлия Рутберг талантливая, яркая, энергичная, остроумная, думающая и целеустремленная актриса. Сегодня она является одной из самых востребованных и популярных актрис театра и кино.

 


Если имя актрисы Юлии Рутберг в афише,
то для посвященного зрителя это гарант качества спектакля.


В программе будет представлена частная коллекция стихотворений, эссе, песен и романсов любимых поэтов актрисы. Прозвучат стихи и песни Вадима Левина, Павла Когана, Наума Коржавина, Леонида Мартынова, Павла Антокольского, Булата Окуджавы, Александра Вертинского, Анны Ахматовой, Давида Самойлова, а также эссе о Пушкине.

С программой «Кабаре «Бродячая собака» Юлия Рутберг побывала в Германии, Дании, Америке, Литве и множестве российских городов в рамках театральных программ, фестивалей, моноспектаклей и сольных филармонических концертов.

С октября 2016 года моноспектакль «Кабаре «Бродячая собака» вошел в репертуар Театра имени Евгения Вахтангова и успешно проходит на новой сценической площадке театра.

Купить билет на вечер Юлии Рутберг можно уже сейчас.

Купить билет
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:45 0
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Люди
Юлия Рутберг
Место
Тульская филармония

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