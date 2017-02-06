Бывший сотрудник МЧС вымогал взятку у руководителя тульского МЦ «Родина»

Апелляционная жалоба не помогла ему смягчить наказание.

За получение взятки бывший сотрудник МЧС – начальник отдела надзорной деятельности Тулы по Привокзальному округу подполковник внутренней службы 40-летний Сергей Игнатов проведет в колонии строгого режима 7,5 лет.

Приговор ему Привокзальный районный суд вынес еще 17 ноября 2016 года. Игнатов был признан виновным в получении взятки от директора Молодежного центра «Родина», сообщает пресс-служба прокуратуры.

За 160 тысяч рублей он обещал подписать и доставить акт проверки с указанием отсутствия нарушений правил пожарной безопасности в учреждении.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 6 февраля апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов оставлены без удовлетворения, приговор суда оставлен без изменения, вступил в законную силу.