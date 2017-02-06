Прокуратура провела проверку по факту издевательств узловской школьницы над дедушкой

Кадр из видео

Напомним, в конце 2016 года девочка оскорбляла и толкала пожилого человека, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Издевательства над пожилым человеком 12-летняя школьница транслировала в прямом эфире Перископа. Девочка не гнушалась обзывать родного деда придурком и мразью, толкать и угрожать физической расправой. Позже хулиганка попросила у своей семьи прощения.

После публикации видеозаписи на Myslo и в интернете прокурор Тульской области поручил провести проверку по данному факту.

Как показала проверка, автор ролика, 12-летняя ученица узловской школы, живёт вместе с матерью, бабушкой — инвалидом I группы — и дедушкой. Семья на учете в органах системы профилактики ранее не состояла.

По факту жестокого обращения девочки с пожилым человеком ОМВД России по Узловскому району проведена проверка. В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием в действиях несовершеннолетней признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 (побои) УК РФ.

Мать несовершеннолетней за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию дочери постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 30 января 2017 года привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Сама девочка поставлена на профилактический учёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки школы, где учится девочка, установлено, что работа по формированию законопослушного поведения у учеников выполнялась ненадлежащим образом. В целях устранения нарушений закона, причин и условий, им способствующих, Узловским межрайонным прокурором в адрес директора образовательной организации внесено представление.