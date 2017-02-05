В Туле «магнитная» контейнерная площадка зарастает мусором

Новая контейнерная площадка с магнитными замками в Туле на улице Сойфера в районе домов №17 и 19 появилась на этой неделе. Надеялись, что замок обеспечит чистоту и порядок.

Но, как говорится, привычка – вторая натура. Те, у кого желание выбросить на эту площадку мусор не совпало с возможностями открыть ее ключом, не расстроились и просто положили пакеты с мусором рядом с зарытыми дверями.

В теории предназначена «магнитная» контейнерная площадка для пользования жителями десяти близлежащих многоквартирных домов, им раздали бесплатные магнитные ключи.

Управляющая компания установила видеокамеры, чтобы вычислить номера «чужих» авто, из которых под покровом ночи нелегально выкидывался мусор. Так что злоумышленники, захламившие территорию площадки, наверняка попали на камеру. Данные с них жилищники обещали передавать в отдел полиции Советский УМВД России по городу Туле для принятия дальнейших мер.

Еще одну контейнерную площадку, расположенную в районе дома №38-а по улице Свободы, заменят в ближайшее время.

Стоит напомнить, что в 2013 году подобная инициатива уже появлялась: тогда администрацией города на самые проблемные контейнерные площадки установили видеокамеры на сумму 602 тысячи рублей.