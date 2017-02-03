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В Тульской области выберут самую красивую девушку года

В Тульской области выберут самую красивую девушку года

Объявлен кастинг на участие в восьмом фестивале красоты и таланта «Краса России Тула – 2017».

На отборочный тур красивых молодых девушек приглашает модельное агентство Gold Models — эксклюзивный представитель по Туле и Тульской области национального конкурса красоты «Краса России». Побороться за корону и титул могут девушки от 15 до 25 лет.


Диана Башко, «Краса России Тула — 2016».


Победительница коронуется эксклюзивной короной и получает право представить тульский регион в финале национального конкурса «Краса России – 2017».

Чтобы принять участие в кастинге, заполните анкету на сайте goldtula.ru. Записаться на кастинг можно по тел.: 38-41-33, 8-903-840-41-33.

Наиболее талантливым финалисткам организаторы конкурса оказывают поддержку в их дальнейшей профессиональной и творческой деятельности.


В жюри фестиваля традиционно входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, год за годом справедливо и беспристрастно определяющие главную красавицу России.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:00 −3
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Диана Башко
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Тульская областьТула

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