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Сотрудники МЧС проводят для туляков инструктаж по пожарной безопасности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники МЧС проводят для туляков инструктаж по пожарной безопасности

Накануне в области было проведено более 1300 подворовых обходов.

На территории Тульской области проводится ряд превентивных мероприятий для предупреждения пожаров, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Сотрудниками ведомства организованы мероприятия по обучению населения мерам безопасности при пожаре, с вручением памяток по пожарной безопасности.

В целях стабилизации обстановки с пожарами управлением и территориальными подразделениями надзорной деятельности во всех районах области была организована профилактическая работа в жилом секторе.

2 февраля 2017 года в населенных пунктах Тульской области проведено более 1300 подворовых обходов, в которых проинструктированы более 1600 человек и распространено около 1300 памяток на тематику пожарной безопасности, проведено 7 сходов с гражданами с охватом 81 человек. Обязанность каждого гражданина не допустить возникновение пожара, а также знать правила поведения при пожаре.

Представители МЧС ознакомили туляков с пожароопасной обстановкой на территории региона, напомнили основные требования пожарной безопасности в жилых домах, проинформировали о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. Особое внимание уделяли домам, где электрооборудование и греющая техника находятся в неудовлетворительном состоянии.

В профилактической работе задействованы сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности, работники пожарных частей, представители добровольной пожарной охраны, сотрудники полиции и социальные работники. Также, совместно с сотрудниками ОВД и представителями социальной защиты проведено около 40 обходов мест жительства социально неадаптивных граждан, лиц ведущих антиобщественный образ жизни.

Жителей населенных пунктов информируют о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в пожароопасный период, запрете на выжигание сухой травы и мусора.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:11 0
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