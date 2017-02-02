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В Тульской области пропал мужчина

В Тульской области пропал мужчина

Туляков просят помочь в поиске Дмитрия Новикова.

В Тульской области в поселке Партизанский пропал 41-летний Дмитрий Новиков. С 12 января 2017 года о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам пропавшего присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост около 175, карие глаза, телосложение плотное, темные с сединой волосы.

Особые приметы: искривленный нос.

Если кому-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по указанным телефонам: 
8 (800)700-54-52, 102 или 02.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:23 +3
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