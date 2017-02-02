В Тульской области пропал мужчина
Туляков просят помочь в поиске Дмитрия Новикова.
В Тульской области в поселке Партизанский пропал 41-летний Дмитрий Новиков. С 12 января 2017 года о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам пропавшего присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост около 175, карие глаза, телосложение плотное, темные с сединой волосы.
Особые приметы: искривленный нос.
Если кому-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по указанным телефонам:
8 (800)700-54-52, 102 или 02.
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