В Тульской области пропал мужчина

В Тульской области в поселке Партизанский пропал 41-летний Дмитрий Новиков. С 12 января 2017 года о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам пропавшего присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост около 175, карие глаза, телосложение плотное, темные с сединой волосы.

Особые приметы: искривленный нос.