Тульский конькобежец завоевал бронзу на первенстве России

Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Даниил Базоров занял третье место в забеге на 500 метров.

В Москве проходят финальные соревнования первенства России по конькобежному спорту.

Туляк Даниил Базоров завоевал бронзовую медаль в первый день турнира.

Воспитанник тренера Елены Прусовой с результатом 36,95 секунды занял третье место в забеге на 500 метров. Сегодня, 2 февраля, Даниил Базоров поборется за награды на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Тульской области.