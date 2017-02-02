Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.
Тульский конькобежец завоевал бронзу на первенстве России
Даниил Базоров занял третье место в забеге на 500 метров.
В Москве проходят финальные соревнования первенства России по конькобежному спорту.
Туляк Даниил Базоров завоевал бронзовую медаль в первый день турнира.
Воспитанник тренера Елены Прусовой с результатом 36,95 секунды занял третье место в забеге на 500 метров. Сегодня, 2 февраля, Даниил Базоров поборется за награды на дистанции 1000 метров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Тульской области.
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