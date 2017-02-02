МЧС предупреждает: Тулу ждет резкое похолодание

По данным МЧС и Гидрометцентра, в ночь на 3 февраля температура упадет до -20 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 3 февраля ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-6 градусов, а минимальной – на 10-12 градусов.

Портал Гидрометцентра также предупреждает о похолодании: по их данным, в ночь на 3 февраля температура упадет до -20 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации для населения

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве.

Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой.

Старайтесь не держать руки в карманах.

По улицам, покрытым льдом, передвигайтесь медленно.

Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах.

Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».