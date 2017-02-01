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Житель Тульской области украл 7 электрических столбов

Житель Тульской области украл 7 электрических столбов

Ефремовский суд признал его виновным в краже и оштрафовал на 17 тысяч рублей.

30 января 2017 года мировой судья Ефремовского района признал виновным в краже 57-летнего Сергея Овсянникова: ефремовец пытался украсть столбы линии электропередач.

Как установил суд, 18 октября 2016 года Сергей Овсянников украл железобетонные столбы линии электропередач, стоявшие вдоль грунтовой дороги в деревне Западная Звезда Ефремовского района. 

Всего он пытался увезти и обратить в свою собственность 7 железобетонных стоек на общую сумму 15 942,5 рублей.

За помощью в преступлении Овсянников обратился к своему знакомому, одолжив у него спецтехнику для извлечения из земли и погрузки стоек, а затем попросил о помощи двух своих знакомых: помощь нужна была в демонтаже и погрузке стоек в трактор для дальнейшей перевозки. Знакомым Сергей Овсянников сказал, что стойки принадлежат ему.

Товарищи уже демонтировали столбы и грузили их в трактор, когда на месте действия их застигли сотрудники ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (компании, которой принадлежали столбы), так что завершить кражу не удалось.

Приговором суда Сергей Овсянников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть на тайное хищение чужого имущества, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 000 рублей.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:18 +3
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