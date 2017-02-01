В Новомосковске задержаны трое подозреваемых в грабеже

По предварительным данным, к женщине в гости пришли трое склонных к употреблению алкоголя мужчин. Они предполагали, что у женщины дома есть ценное имущество.

Хозяйка жилища знала гостей, поэтому свободно впустила их в собственную квартиру для распития спиртного.

После совместного распития у мужчин появился преступный умысел на хищение ценных вещей. Не найдя ничего дорогостоящего в квартире, они открыто забрали имевшуюся в жилище компьютерную технику.

Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию с сообщением о происшествии.

В результате проведённых мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых. Ранее судимые 30-летний и 32-летний братья, а также их 35-летний ранее судимый подельник признались в содеянном.

У них обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».