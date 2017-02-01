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В Туле стартовала онлайн-запись детей в первый класс

В Туле стартовала онлайн-запись детей в первый класс

С 1 февраля портал gosuslugi71.ru начал прием заявлений в первый класс школ региона.

С 1 февраля портал gosuslugi71.ru начал прием заявлений в первый класс школ региона. С сегодняшнего дня и до 30 июня 2017 года будут приниматься заявления в первый класс только в школы по закрепленной территории.

Как уже писал Myslo, для записи в школу через интернет необходима подтвержденная учетная запись портала госуслуг.

За какими образовательными организациями закреплен каждый дом можно увидеть в документах по районам:

Приказ о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями размещен на сайте управления образования администрации города Тулы, а также на официальных сайтах образовательных учреждений.

По всем вопросам зачисления детей в 1 классы необходимо обращаться на горячую линию управления образования администрации города Тулы (4872) 31-02-76.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:43 +2
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