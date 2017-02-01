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Туляк зарубил жену топором: не хотел доделывать ремонт в квартире

Туляк зарубил жену топором: не хотел доделывать ремонт в квартире

Женщина скончалась от нескольких ударов топором по голове.

В Туле 66-летний мужчина подозревается в убийстве своей жены. Прокурор Зареченского района утвердил обвинительное заключение по указанному уголовному делу.

В ходе следствия установлено, что 17 ноября 2016 года пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Жена требовала от мужа, чтобы тот закончил ремонт полов.

Но у мужа было свое мнение на этот счет: не желая выполнять указания, он подошел к сидящей на диване жене и семь раз ударил ее топором по голове и лицу.

Женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:57 +3
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