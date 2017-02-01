Туляк зарубил жену топором: не хотел доделывать ремонт в квартире

В Туле 66-летний мужчина подозревается в убийстве своей жены. Прокурор Зареченского района утвердил обвинительное заключение по указанному уголовному делу.

В ходе следствия установлено, что 17 ноября 2016 года пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Жена требовала от мужа, чтобы тот закончил ремонт полов.

Но у мужа было свое мнение на этот счет: не желая выполнять указания, он подошел к сидящей на диване жене и семь раз ударил ее топором по голове и лицу.

Женщина скончалась на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.