Погода в Туле 2 февраля: холодно и бесснежно

Снега сегодня днем в Туле не обещают, но будет по-прежнему достаточно холодно, а на дорогах – гололедица.

По данным сайта Метеоинфо, 2 февраля в Туле будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег до 1 мм, днем без осадков. На дорогах гололедица.

Температура воздуха почти не изменится со вчерашнего дня – ночью от -6 до -11 градусов, днем – от -4 до -9.

Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 3-8 м/с, атмосферное давление 745-750 мм ртутного столба.