Судебные приставы восстановили туляка на работе

Также предприятие выплатило ему удержанную зарплату на сумму 76 тысяч рублей.

В отдел судебных приставов Чернского и Плавского районов Тульской области поступил исполнительный документ, выданный Плавским районным судом. Документ обязывал предприятие по изготовлению трубных изделий восстановить на работе незаконно уволенного рабочего, а также выплатить удержанную заработную плату в размере 76 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Судебный пристав-исполнитель немедленно вынес постановление о возбуждении исполнительного производства и направил руководству предприятия соответствующие требования.

В кратчайшие сроки руководство должника-организации подписало документы о восстановлении мужчины на рабочем месте в прежней должности, а также вернуло ему зарплату.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.