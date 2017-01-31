Алексей Дюмин предложил создать общественные инспекции на базе Общественной палаты

Алексей Дюмин

Напомним, 31 января состоялось первое заседание Общественной палаты Тульской области нового состава. В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По мнению главы региона, работа нового состава Общественной палаты должна выйти на новый качественный уровень и стать действенным инструментом обратной связи общества и государства. Об этом информирует пресс-служба правительства Тульской области.

—Наша общая задача — сделать жизнь в Тульской области максимально комфортнее. Для этого нужны новые инициативы, новый, „незамыленный“ взгляд на проблемы. Важно слушать и слышать жителей, своевременно реагировать на запросы людей. Нужно поддерживать гражданские инициативы, искать и вместе находить пути решения любых, даже самых проблемных вопросов, — отметил Алексей Дюмин.

В первую очередь губернатор предложил начать с «перезагрузки» общественных советов на региональном и на местном уровнях, чтобы их работа была не формальной, а по настоящему действенной и конструктивной в диалоге по проблемным вопросам.

Формирование таких советов должно происходить открыто и при участии Общественной палаты Тульской области, которая предложит половину составов региональных и муниципальных общественных советов.

Еще одна функция, которая возложена на региональную Общественную палату — общественный контроль.

Алексей Дюмин предложил создать на базе палаты общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах.

— Открытость — один из ключевых принципов работы органов власти. Уже в феврале на сайте правительства региона будет опубликован Единый график приемов. Жители получат возможность узнать, когда и к кому они могут обратиться за помощью. В том числе и в рамках своего муниципального образования, — сообщил Алексей Дюмин и предложил общественникам подключиться не только к контролю за соблюдением этого графика, но и оценить его эффективность.

В завершение губернатор поблагодарил представителей Общественной палаты Тульской области за активную гражданскую позицию и пообещал, что встречи с общественниками будут регулярными.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов также поздравил членов палаты с началом деятельности. Он пригласил общественников к сотрудничеству в экспертных советах, созданных при областном законодательном органе, и к совместной работе на встречах с жителями муниципальных образований.

Новоизбранный председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов пригласил Алексея Дюмина и Сергея Харитонова принять участие во встрече с представителями религиозных конфессий, которая состоится в ближайшее время.

На своем первом заседании члены палаты региона также избрали заместителей председателя, утвердили количественный состав и председателей профильных комиссий, а также регламент.