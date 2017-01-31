новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин предложил создать общественные инспекции на базе Общественной палаты
Алексей Дюмин

Алексей Дюмин предложил создать общественные инспекции на базе Общественной палаты

Их цель - способствовать выявлению проблемных моментов в различных сферах.

Напомним, 31 января состоялось первое заседание Общественной палаты Тульской области нового состава. В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По мнению главы региона, работа нового состава Общественной палаты должна выйти на новый качественный уровень и стать действенным инструментом обратной связи общества и государства. Об этом информирует пресс-служба правительства Тульской области.

—Наша общая задача — сделать жизнь в Тульской области максимально комфортнее. Для этого нужны новые инициативы, новый, „незамыленный“ взгляд на проблемы. Важно слушать и слышать жителей, своевременно реагировать на запросы людей. Нужно поддерживать гражданские инициативы, искать и вместе находить пути решения любых, даже самых проблемных вопросов, — отметил Алексей Дюмин.

В первую очередь губернатор предложил начать с «перезагрузки» общественных советов на региональном и на местном уровнях, чтобы их работа была не формальной, а по настоящему действенной и конструктивной в диалоге по проблемным вопросам.

Формирование таких советов должно происходить открыто и при участии Общественной палаты Тульской области, которая предложит половину составов региональных и муниципальных общественных советов.

Еще одна функция, которая возложена на региональную Общественную палату — общественный контроль.

Алексей Дюмин предложил создать на базе палаты общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах.

— Открытость — один из ключевых принципов работы органов власти. Уже в феврале на сайте правительства региона будет опубликован Единый график приемов. Жители получат возможность узнать, когда и к кому они могут обратиться за помощью. В том числе и в рамках своего муниципального образования, — сообщил Алексей Дюмин и предложил общественникам подключиться не только к контролю за соблюдением этого графика, но и оценить его эффективность.

В завершение губернатор поблагодарил представителей Общественной палаты Тульской области за активную гражданскую позицию и пообещал, что встречи с общественниками будут регулярными.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов также поздравил членов палаты с началом деятельности. Он пригласил общественников к сотрудничеству в экспертных советах, созданных при областном законодательном органе, и к совместной работе на встречах с жителями муниципальных образований.

Новоизбранный председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов пригласил Алексея Дюмина и Сергея Харитонова принять участие во встрече с представителями религиозных конфессий, которая состоится в ближайшее время.

На своем первом заседании члены  палаты региона также избрали заместителей председателя, утвердили количественный состав и председателей профильных комиссий, а также регламент.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:49 0
Другие статьи по темам
Событие
заседание
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
Общественная палатаобщественные инспекции

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Председателем Общественной палаты Тульской области переизбрали Александра Воронцова
Председателем Общественной палаты Тульской области переизбрали Александра Воронцова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика