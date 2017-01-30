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В Тульской области женщина обокрала своего гостя

В Тульской области женщина обокрала своего гостя

Мужчина приехал к ней из другого региона.

Полицейскими в Тепло-Огарёвском районе установлена подозреваемая в краже. В полицию обратился 43-летний мужчина, приехавший в гости к своей знакомой в посёлок Тёплое из другого региона.

По предварительным данным, мужчина жил у подруги около недели.

Когда гость стал готовиться к отъезду, то обнаружил отсутствие хранившихся в кармане куртки 45 тысяч рублей, а также золотой цепочки.

Полицейские установили причастность к противоправному деянию 42-летней знакомой мужчины, которая, предположительно, воспользовалась возможностью свободно украсть деньги у своего гостя. Подозреваемая призналась в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 +1
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