В Тулу приехала делегация олимпийских чемпионов и призёров

С 25 по 31 января 2017 года в нашем регионе присутствует делегация чемпионов и призеров олимпийских игр старшего поколения в связи с реализацией региональной акции «Олимпийские легенды —детям и молодежи Тульской области» Спортивного фестиваля «РОССИЯ» Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России. Год четвертый — 2017-й».

Цель программы — развитие детского массового спорта, продвижение

Олимпийских ценностей, здорового образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта среди молодежи, привлечение детей к регулярным занятиям спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Состав делегации:

1. Боярская Наталья Николаевна,

Руководитель Всероссийской благотворительной программы

«Олимпийские легенды — детям и молодежи России»;



2. Горохова Галина Евгеньевна,

Президент Российского союза спортсменов,

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию,

девятикратная чемпионка мира, 22-кратная чемпионка СССР,

заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер;



3. Смолеева Нина Николаевна,

двукратная олимпийская чемпионка по волейболу,

чемпионка мира, победитель розыгрыша Кубка мира,

четырехкратная чемпионка Европы, шестикратный победитель

розыгрыша Кубка Европы, семикратная чемпионка СССР,

заслуженный мастер спорта СССР;



4. Жигилий Людмила Васильевна,

олимпийская чемпионка по волейболу, победитель розыгрыша Кубка мира,

серебряный призер чемпионата мира, победитель розыгрыша Кубка Европы,

чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР,

заслуженный мастер спорта России;



5. Жигилий Владимир Викторович,

двукратный бронзовый призер олимпийских игр по баскетболу,

чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Межконтинентального Кубка;

мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР;



6. Беркова Лариса Михайловна,

олимпийская чемпионка по гандболу,

восьмикратный серебряный призер чемпионатов СССР;

заслуженный мастер спорта СССР;



7. Алешина Анна Борисовна,

призер олимпийских игр по академической гребле,

чемпионка Европы, чемпионка СССР, чемпионка Спартакиад

народов СССР, обладательница Кубка СССР,

мастер спорта международного класса, Президент МФСО «Спартак»,

вице-президент Российского союза спортсменов;



8. Яковлев Александр Владимирович,

Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР,

мастер спорта международного класса по самбо.

8 лет работал старшим тренером сборной СССР по дзюдо

среди женщин и девушек и 3 года главным тренером сборной России по сумо.

Программа встреч делегации Олимпийцев