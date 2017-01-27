В Донском из-за нечищенной дороги в отношении подрядчика возбуждено дело

Фото Станислава Скидана.

Напомним, 22 января в микрорайоне Подлесный скорая помощь не могла проехать к дому пациентки. Врачам пришлось буквально тащить женщину до машины по земле.

По словам очевидца, женщину удалось спасти. Однако если бы еще немного промедлили с помощью, исход был бы трагическим.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 27 января в прокуратуру города Донской поступила информация главного врача ГУЗ «Донская городская больница № 1» с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту ненадлежащей расчистки дороги.

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица- ООО «Жилкомсервис» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в ОГИБДД УМВД России по городу Донской.

Ранее местной прокуратурой в ходе проведения общенадзорных проверок в декабре 2016 года за аналогичные нарушения административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ возбуждено в отношении директора ООО «Жилкомсервис».

В настоящее время дорога от снега расчищена.