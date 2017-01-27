При пожаре в доме на ул. 9 Мая погибла пенсионерка

Фото Дмитрия Дзюбина

Также, по словам очевидцев, сосед семьи успел вывести из квартиры маленького мальчика.

Напомним, вечером 27 января в Туле в доме на ул. 9 Мая загорелась квартира на четвёртом этаже. Известно, что в ней проживала многодетная семья с тремя детьми.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного управления МЧС, в результате происшествия погибла находившаяся в квартире пенсионерка.

Также, по словам очевидцев, сосед семьи спас маленького мальчика. Мужчина открыл дверь, увидел на входе ребёнка, и отвёл к себе домой.