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При пожаре в доме на ул. 9 Мая погибла пенсионерка
Фото Дмитрия Дзюбина

При пожаре в доме на ул. 9 Мая погибла пенсионерка

Также, по словам очевидцев, сосед семьи успел вывести из квартиры маленького мальчика.

Напомним, вечером 27 января в Туле в доме на ул. 9 Мая загорелась квартира на четвёртом этаже. Известно, что в ней проживала многодетная семья с тремя детьми.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного управления МЧС, в результате происшествия погибла находившаяся в квартире пенсионерка.

Также, по словам очевидцев, сосед семьи спас маленького мальчика. Мужчина открыл дверь, увидел на входе ребёнка, и отвёл к себе домой.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:54 0
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