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Наркокурьеры оставляли за ночь около 30 «закладок» в подъездах Тулы

Наркокурьеры оставляли за ночь около 30 «закладок» в подъездах Тулы

Их задержали полицейские.

Тульские полицейские задержали подозреваемых в распространении наркотиков на территории региона. По предварительным данным, распространители получали партию наркотика, расфасовывали ее на более мелкие части, а затем делали «закладки».

Сотрудники полиции выяснили, с чего начался этот наркобизнес. Мужчины разместили в интернете объявления о поиске работы. А через некоторое время им по телефону позвонили неизвестные и предложили сбывать наркотики, получая за это высокую заработную плату.

Оба подозреваемых получали из-за пределов Тульской области наркотики, а потом в смс-сообщениях им указывалось, где произвести «закладки».

Полицейские получили информацию о незаконной деятельности мужчин, а затем, в ходе проведенных мероприятий, задержали их после реализации преступного умысла.

21-летний житель Киреевского района сделал «закладку» около одного из подъездов многоквартирного дома в Советском округе Тулы, а его 19-летний односельчанин — возле соседнего дома в том же округе.

Подозреваемые оставили в «закладках» фольгированные свертки с веществом, похожим на наркотическое. В экспертно-криминалистическом центре установили, что в первом случае в «закладке» находился синтетический наркотик массой 0,46 г, а во втором — аналогичный наркотик массой 0,41 г.

В настоящее время в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье, предусматривающей ответственность за незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Полицейские располагают сведениями, что подозреваемые совершали противоправные деяния не только в Туле, но и в других районах области.

Установлено, что в течение ночи они, проникая в подъезды многоквартирных домов, оборудовали тайники с наркотиками. За одну ночь им удавалось делать до тридцати «закладок». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:49 +1
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