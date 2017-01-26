В Тульской области вновь горит спиртзавод

Фото Валентины Горбуновой.

Жительница села Дьяконово в Веневском районе Тульской области пожаловалась, что рядом с их деревней вновь горит спиртзавод. Жители ближайших домов задыхаются от дыма. По словам очевидцев, горит уже около часа.



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Причины пожара и наличие пострадавших пока неизвестны. Еще в прошлый раз жители высказывались, что горевшую бочку с остатками мазута подожгли специально хозяева завода – чтобы удобнее было ее пилить на металлолом. Но в администрации сообщили, что мазут загорелся от искр в процессе резки металла.

«На том же месте в тот же час... Полиция, МЧС, телевидение? Нет, ничего не останавливает людей! Опять горим, опять задыхаемся!» – написала она на своей странице ВКонтакте.

В МЧС информацию о возгорании подтвердили, кроме того, стало известно, что на место приехал глава администрации МО Мордвесское Веневского района Александр Пугачев.

Напомним, жители села Дьяконово, что в Венёвском районе Тульской области, жаловались на едкий черный дым, распространявшийся по поселку от бывшего спиртзавода, 11 января и вновь – на следующий день. 12 января вызов поступил в 11.50, пожарные прибыли через восемь минут и всего за семь минут потушили огонь.