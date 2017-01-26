новости
новости
Регистрация
В Тульской области вновь горит спиртзавод
Фото Валентины Горбуновой.

В Тульской области вновь горит спиртзавод

На данный момент там работает МЧС, причины возгорания пока неизвестны.

Жительница села Дьяконово в Веневском районе Тульской области пожаловалась, что рядом с их деревней вновь горит спиртзавод. Жители ближайших домов задыхаются от дыма. По словам очевидцев, горит уже около часа.


Источник фото - newstula.ru

Причины пожара и наличие пострадавших пока неизвестны. Еще в прошлый раз жители высказывались, что горевшую бочку с остатками мазута подожгли специально хозяева завода – чтобы удобнее было ее пилить на металлолом. Но в администрации сообщили, что мазут загорелся от искр в процессе резки металла. 

«На том же месте в тот же час... Полиция, МЧС, телевидение? Нет, ничего не останавливает людей! Опять горим, опять задыхаемся!» – написала она на своей странице ВКонтакте.

В МЧС информацию о возгорании подтвердили, кроме того, стало известно, что на место приехал глава администрации МО Мордвесское Веневского района Александр Пугачев.

Напомним, жители села Дьяконово, что в Венёвском районе Тульской области, жаловались на едкий черный дым, распространявшийся по поселку от бывшего спиртзавода, 11 января и вновь – на следующий день. 12 января вызов поступил в 11.50, пожарные прибыли через восемь минут и всего за семь минут потушили огонь.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:14 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьсело Дьяконово
Прочее
снова горит спиртзавод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе мужчина накачал наркотиками несовершеннолетнюю и изнасиловал ее
В Заокском районе мужчина накачал наркотиками несовершеннолетнюю и изнасиловал ее
Баскетбольный «Арсенал» выиграл у «Уфимца»
Баскетбольный «Арсенал» выиграл у «Уфимца»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика