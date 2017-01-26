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В Заокском районе мужчина накачал наркотиками несовершеннолетнюю и изнасиловал ее

В Заокском районе мужчина накачал наркотиками несовершеннолетнюю и изнасиловал ее

Суд вынес приговор по уголовному делу.

Приговором Заокского районного суда 47-летний мужчина осужден за изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Судом установлено, что 23 апреля 2016 года мужчина, находясь у себя дома, предложил несовершеннолетней вступить с ним в половую связь. Девушка отказалась и попыталась уйти. Однако такой ответ мужчина не принял. 

Он насильно вколол несовершеннолетней наркотик, а затем изнасиловал ее и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера.

В результате преступлений несовершеннолетней потерпевшей были причинены телесные повреждения.

По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Вышестоящий суд 25 января 2017 года изменил приговор: дополнительное наказание в виде ограничения свободы отменили. В остальной части приговор оставлен без изменения, он вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 −1
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