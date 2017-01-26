На Венёвском шоссе столкнулись две иномарки

Фото очевидца

Как сообщил Myslo очевидец аварии, с травмой руки госпитализирована пассажирка одного из автомобилей.

По словам свидетеля, ДТП с участием автомобилей «Тойота» и «Ситроен» произошло 26 января в шестом часу вечера на Венёвском шоссе возле железнодорожного моста в районе завода «Штамп».

Как рассказал очевидец, госпитализация потребовалась пассажирке «Тойоты»: женщина получила травму руки.

Второй женщине, пассажирке «Ситроена», врачи оказали медицинскую помощь на месте. Она получила ушиб грудной клетки от ремня безопасности.