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На дорогах Тульской области стало меньше ДТП

На дорогах Тульской области стало меньше ДТП

Также, как доложил председатель регионального правительства, уменьшилось количество погибших и пострадавших в авариях.

26 января в здании регионального правительства под председательством первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Юрия Андрианова состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тульской области.

Участники встречи рассмотрели состояние аварийности на автодорогах Тульской области за 2016 год и меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства области.

Так, было отмечено, что прирост автомобильного парка в регионе составил 18,5 тыс. единиц. Общее количество зарегистрированных транспортных средств — 730,110 тыс. единиц.

Как отметил Юрий Андрианов, одной из основных социально-экономических задач является принятие действенных мер по сохранению жизни и здоровья людей.

Федеральными и региональными программами ПДД была поставлена цель по снижению числа погибших в ДТП людей на 5,33% к показателям 2012 года, фактически снижение составило 17,1%.

По словам Юрия Андрианова, за 2016 год количество ДТП уменьшилось на 11,6% по сравнению с 2015 годом.

На 44 человека снизилось количество погибших, получивших ранения различной степени тяжести на 409 человек.

—Необходимо предпринимать дополнительные меры, чтобы преодолеть негативные факторы и повысить безопасность дорожного движения, особенно с участием детей. В этом вопросе нет мелочей, потому что речь идет о жизни и здоровье наших граждан, — сказал председатель правительства.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:16 −4
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