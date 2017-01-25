новости
новости
Регистрация
В Тёпло-Огарёвском районе «Дэу» сбил женщину
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тёпло-Огарёвском районе «Дэу» сбил женщину

Пешехода госпитализировали.

24 января в 11.30 в пгт. Тёплое на улице Советской (возле дома №28) 51-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил пешехода.

52-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

госавтоинспекция

Уважаемы пешеходы! Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает и убедительно просит вас быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

При наличии в зоне видимости пешеходного перехода нужно пересекать проезжую часть необходимо только по нему, убедившись, что водители уступают дорогу. 

При движении по краю проезжей части идти необходимо только навстречу транспортным средствам. Правила дорожного движения рекомендуют пешеходам в темное время суток обозначать себя светоотражающими элементами на одежде либо имеющихся предметах, по возможности использовать верхнюю одежду светлых тонов.

Соблюдение этих несложных требований поможет сохранить жизни и здоровье пеших участников дорожного движения.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшаясбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам
Туляки смогут въезжать в Армению по внутренним паспортам
Алексей Дюмин: «Я призываю правительство реагировать на критические публикации»
Алексей Дюмин: «Я призываю правительство реагировать на критические публикации»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика