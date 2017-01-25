В Тёпло-Огарёвском районе «Дэу» сбил женщину

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 января в 11.30 в пгт. Тёплое на улице Советской (возле дома №28) 51-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил пешехода.

52-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

госавтоинспекция

Уважаемы пешеходы! Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает и убедительно просит вас быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.

При наличии в зоне видимости пешеходного перехода нужно пересекать проезжую часть необходимо только по нему, убедившись, что водители уступают дорогу.

При движении по краю проезжей части идти необходимо только навстречу транспортным средствам. Правила дорожного движения рекомендуют пешеходам в темное время суток обозначать себя светоотражающими элементами на одежде либо имеющихся предметах, по возможности использовать верхнюю одежду светлых тонов.

Соблюдение этих несложных требований поможет сохранить жизни и здоровье пеших участников дорожного движения.