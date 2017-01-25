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Алексей Дюмин: «Я призываю правительство реагировать на критические публикации»
Фото Алексея Пирязева.

Алексей Дюмин: «Я призываю правительство реагировать на критические публикации»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сказал, что не обижается на публикации в СМИ, которые содержат критику и рассказывают о проблемах в регионе.

В ходе визита на ГТРК «Тула», посвященного открытию регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24», губернатору Алексею Дюмину задали вопрос: «Обижаетесь ли Вы на публикации в СМИ, содержащие критику работы правительства?». 

- Конечно, я не обижаюсь. Напротив, я благодарен журналистам за то, что они рассказывают о таких вещах. Я призываю правительство своевременно обращать внимание на критические материалы. И реакция есть, проблемы решаются. Мы и дальше будем их устранять. Критика должна быть.

Есть вещи, которые решаются быстро. Так что не забывайте это тоже отображать. А есть вопросы, требующие длительного подхода, которые не решить одним щелчком пальцев. Об этом тоже надо говорить: что вопрос взят в проработку и он будет решен в течение определенного времени. Чем больше доказательной критики, тем эффективнее будут работать правительство и губернатор, и тем больше у нас с вами будет успехов, - ответил Дюмин. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 10:46 0
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