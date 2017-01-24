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В Борогодицком районе женщина задушила новорождённого и спрятала в сарае

В Борогодицком районе женщина задушила новорождённого и спрятала в сарае

Спустя два года она призналась в преступлении.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Богородицкого района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следствием установлено, в ноябре 2014 года обвиняемая, находясь у себя дома в Богородицком районе, родила ребенка. При этом женщина не состояла на учете по беременности в медицинских учреждениях и во время родов за медицинской помощью не обращалась.

После рождения малыша, который для нее был нежеланным, обвиняемая задушила новорожденного.

Скрыв данный факт от родственников, женщина спрятала тело ребенка в расположенном недалеко от дома сарае. Спустя два года она призналась в совершенном преступлении.

Как стало известно Myslo, у обвиняемой есть четверо малолетних детей. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

сегодня, в 12:46 0
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